Jimena Barón y Daniel Osvaldo, juntos en la fiesta de egresados de su hijo

El cariñoso mensaje que Daniel Osvaldo compartió en las redes para el Día de la Madre -en el que homenajeó a su mamá y a las madres de sus hijos, Nina Oertlinger, con quien tuvo a Gianluca; Elena Braccini, madre de Victoria y María Helena, y Jimena Barón (32), madre de Morrison- despertaron las sospechas sobre el vínculo del exfutbolista con la cantante.Y si bien la propia Jimena se encargó de negarlo, la relación entre ellos parece haber logrado el equilibrio perfecto para estar en los momentos más importantes de la vida del pequeño de 5 años que tienen en común.Así quedó reflejado en las redes de la artista, quien registró la fiesta de egresados del niño (terminó el jardín y el año que viene comienzo primer grado) con una postal familiar especial: "Vamos carajo los padres, y Momo feliz", escribió en la imagen que la muestra junto a Osvaldo y Morrison posando para para cámara, con un corazoncito, y que subió a Instagram Stories.Además, fiel a su característico humor, Jimena mandó al frente al papá del nene al filmar el momento en el que llegaba a la cita después de lo pautado: "El señor Daniel Osvaldo llegando tarde. ¡Tarde!", se la escuchó decir, mientras Daniel sonreía desde su camioneta.Indagada por cómo están las cosas con su ex, Jimena se sinceró en una que brindó para Los Ángeles de la Mañana en octubre pasado: "Está todo súper bien como padres de la criatura y me parece genial si sus dichos de amor sobre las mamás de sus hijos fueron genuinos. Yo creo que cualquier hombre, separado o en pareja, tendría que sentir que la mujer de su vida es la mujer a la que eligió para tener hijos. Pero cualquier gesto que no sea feo de su parte, me encanta ¡y que dure un montón! Le pondría fijador, congelaría ese momento para que sea solo amor y buena onda".