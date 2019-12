Luciana Salazar confesó cuál fue el lugar más insólito donde tuvo sexo

"Que pasen al punto de encuentro los que tuvieron sexo en algún espacio público", fue la consigna que lanzó Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar, y que obligó a Luciana Salazar (a Ana Rosenfeld y José María Muscari también) a develar algunas de sus intimidades al aire.



Rápidamente, el conductor ejemplificó con escenarios que podrían ser la playa, un estacionamiento o un auto. Pero al ver que la modelo se hizo cargo, se sorprendió: "Mi recuerdo tuyo es de una persona muy pulcra, y eso va a en contra de hacerlo en un espacio público como la arena", analizó. A lo que invitada contestó, sin filtro: "No, es en el único ámbito donde tengo permitido. Bueno, no sé si todo permitido, alguna que otra cosita no".



"Lo he hecho en el mar, la playa. Y es lo más, es lindo todo. Es genial. Si tenés gente alrededor tenés que tener un poquito de cuidado. A mí me encanta la adrenalina, quiero siempre estar al límite de que alguien te pueda ver o no. Eso me encanta desde chiquita, cuando me escondía para que no me vieran", agregó.



Al escucharla, Andy quiso saber cuál fue el lugar más riesgoso. Y Luli se confesó: "Lo hice una vez arriba de un caballo, pero estaba amarrado. Mi pareja estaba arriba conmigo. ¿Si es muy peligroso? Bueno? lo hacés un poquito, tampoco es que le ponés todo".