Sabrina Rojas habló sobre la actitud de Pampita con las fotos de Luciano Castro

Pasada la tormenta mediática por la divulgación de las imágenes íntimas de Luciano Castro, Sabrina Rojas reflexionó sobre su ida y vuelta con Pampita, que en su programa bromeó con las imágenes junto a sus amigas.



"No fue enojo, fue advertir que no hay que hacer lo que no nos gusta que nos hagan, porque si hubiese sido una mujer o alguna de las chicas que estaba en esa mesa, levantan el programa", comentó Rojas en Almorzando con Mirtha Legrand.



"Como estamos levantando la bandera del feminismo y estamos tratando de generar consciencia con un montón de cosas, como que no nos cosifiquen y, ellas estaban haciendo lo mismo que estamos reclamando que no se haga", agregó.





De todos modos, destacó el pedido de perdón de la conductora. "Mi pedido fue un 'revisemos'. Ella después revisó y pidió disculpas. Porque estás hablando de una persona que tiene mujer, hijos. No se estaba hablando justamente de la promoción de unos calzoncillos, se estaba hablando de una situación privada. No hay que hacer lo que les estamos pidiendo a los hombres que no hagan con nosotras".