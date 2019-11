La exigencia de Charlotte Caniggia para hacer temporada en Mar del Plata

Charlotte Caniggia confirmó en la pista del certamen televisivo de baile que será parte de una propuesta teatral en Mar del Plata durante la temporada de verano. Al ser consultada por Marcelo Tinelli, la hija de Mariana Nannis primero intentó mantener el misterio, pero luego se enteró -de la boca de Ángel de Brito- que su participación en la obra de Juan Alzúa ya es un hecho."Has firmado contrato para estar con Flor de la V en el teatro. Me acabo de enterar por Ángel", señaló el número uno de la Flia. "Estamos viendo todavía", dijo la figura de la competencia de Showmatch. "¿Cómo? Ángel puso que firmaste el contrato", acotó el conductor de. "Ya firmaste Charlotte. Hay una foto de vos firmando...", aclaró el jurado. "¿Ya la publicaron? ¡Ay, no! Yo no podía decirlo...", explicó la mediática, un tanto desconcertada.Marcelo Polino indicó que las negociaciones con Alzúa no fueron fáciles. La hija de Mariana Nannis y el Pájaro Cannigia puso una estricta condición para aceptar la propuesta. ". En un principio, el empresario no accedía, pero finalmente se lo concedió. ¡Felicitaciones!", contó el periodista de espectáculos."Sí, me lo dieron.. Y sí, hay que pedir Marce...", manifestó la participante, que se mostró muy entusiasmada por el proyecto, que tendrá a Florencia de la V como estrella principal y un gran elenco, entre quienes se destacan Yayo Guridi, Nazareno Móttola.