Piedra libre para el amor: "Estoy conociendo a alguien", dijo Luciana Salazar

Desde que Luciana Salazar (39) se separó del economista Martín Redrado, su vida amorosa es un misterio. Si bien fue vinculada al multimillonario estadounidense y amigo de Donald Trump, Gil Dezer, información que ella desmintió, desde entonces no blanqueó ninguna relación.



Y fue en el programa Pampita Online, al que fue convocada para conducir mientras Carolina Ardohain se encuentra de luna de miel en París tras casarse con el empresario Roberto García Moritán, que se sometió a una entrevista y accedió a hablar de su vida personal.



Aprovechando el cálido mensaje que Luli le envió a Pampita, en el que dijo: "Me encanta que haya apostado al amor y le deseo todo el amor del mundo" Luis Piñeyro, panelista del ciclo, le consultó sobre el matrimonio. "¿Te gustaría casarte?", preguntó el periodista. "Yo era muy Susanita como Pampita. Mi sueño era mi hija Matilda, y ya lo cumplí. Si Dios me da la bendición de darme un hombre con el que me case, bienvenido sea. Por ahora no lo encontré", respondió ella sin dudar.



"¿Pero hay alguien por ahí que te mueva el piso?", insistió Piñeyro. "No estoy de novia. Y soy muy hermética cuando se trata de mi vida privada. Siempre hay algo", dijo Luli. Pero la bomba llegó después.



"Estoy conociendo a alguien y me tomo mi tiempo. Soy una mujer muy complicada. Un sábado a la noche no me quedo mirando series. Me gusta disfrutar de la vida, salgo, tengo muchos conocidos. A veces mi mamá me hace el aguante y se queda cuidando a Matilda", explicó a la par que no descartó volver a convertirse en madre. "Sería con una pareja. Es muy difícil ser madre soltera", finalizó.

Fuente: Paparazzi