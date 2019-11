Narvay y su "semi convivencia" con Serrano: "Duermo con Julián todas las noches"

A días del lanzamiento de su carrera como cantante bajo el seudónimo "Lena", Malena Narvay habló de su relación con Julián Serrano y confesó que transitan una semi convivencia que le permite compartir situaciones cotidianas.



A punto de sacar una canción y videoclip con Julián como invitado, Malena contó en diálogo con la revista Caras que su relación con el influencer creció a tal punto que prácticamente viven juntos. "Casi es un hecho la convivencia. No del todo porque a mis papás les da cosa pero duermo con Julián todas las noches, tengo llave y estamos muy instalados", reveló.



Luego, se refirió a su mascota, un conejo al que tratan como si fuera un hijo. "No hacemos colecho con el conejo porque tiene su cuartito aunque a veces lo dejamos un rato en la cama. Pusimos protección en el balcón para que ande tranquilo y lo tenemos casi siempre suelto porque si están en jaula se deprimen", contó.



Sobre los rumores de crisis que acecharon a la pareja hace unos meses, Malena reconoció: "Alguna que otra discusión o pelea tuvimos, como cualquier pareja. Hubo un distanciamiento en un momento, sí. Pero muy corto. Somos muy compañeros y amigos además de novios y siempre nos seguimos escribiendo porque ninguno de los dos es orgulloso".



Llegando a fin de año y con nuevos proyectos en marcha, Narvay aprovechó para hacer un balance. "Fue un año en el que aprendí mucho en mi interior y me descubrí en un montón de cosas, como en una nueva Malena", confesó.



Por último, Malena intentó llevar tranquilidad a sus admiradoras y aclaró: "Ahora estoy muy enfocada en la música pero jamás dejaría la actuación".