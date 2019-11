Guillermina Valdés negó los rumores de crisis con Marcelo Tinelli

Acostumbrada a enfrentar rumores sobre su vida privada debido a la alta exposición de su pareja, Guillermina Valdés se refirió a su supuesta crisis con Marcelo Tinelli y no descartó la posibilidad de volver a convertirse en madre.



"¿Estás separada?", le preguntó el cronista de Involucrados (América TV), y sin dudar, Guillermina respondió: "No, es mentira. Es como escuchar decir: '¿Te teñiste el pelo de blanco? Y decís no, no lo tengo blanco, pero bueno'. Son cosas del medio que no sé bien de dónde salen".



Luego, resaltó la falta de sustento del rumor y dijo: "Cuando hay una crisis o algo, decís bueno me hago cargo, pero no hay nada de nada".



Además, aseguró que por el momento no piensa en volver a ser madre, pero aclaró que no lo descarta para un futuro.



También se refirió al acercamiento de Tinelli a Alberto Fernández y desmintió que vaya a iniciar una carrera política. "Marcelo no está en la política. Él está ayudando en un grupo de gente que está apuntando a ayudar a la pobreza, a las personas más marginadas y más afectadas", explicó.



Sobre la participación de su pareja en el Consejo contra el Hambre que organizó el futuro presidente, Valdés explicó: "Me parece que está muy bueno y no sé si es tan político. Me parece que es mas de empatía, aprovechar un poco el lugar que tiene para poder ayudar al otro".



Finalmente, la ex modelo explicó por qué no fueron al casamiento de Pampita. "No pudimos ir. Marce viajó y yo tenía cosas acá. La idea era acompañarlo a él pero como se fue a Lima a ver la final de la Copa Libertadores, no fuimos", cerró.