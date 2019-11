Mónica Farro, polémica: "Si no es mi sangre, no me interesa adoptar un hijo"

Hace tres meses, Mónica Farro dio el "sí" con su personal trainer Leandro Herrera. Sin embargo, su matrimonio habría atravesado por una fuerte crisis que los distanció. La mediática viajó a México con un productor de espectáculos y se rumoreó que hubo un affaire entre ellos.



Cansada de los falsas noticias, la uruguaya contó cómo está su vínculo sentimental con su marido. Al respecto, advirtió: "Hace tres meses que me casé. Creo que la televisión vende lo malo. La crisis vende".



"Cuando conté que dormíamos en cuartos separados salieron a decir que era una crisis y yo nunca dije eso. Hace dos años y medio que estamos juntos conviviendo", agregó Farro en Crónica TV.



Tras sus palabras, Herrera salió detrás de cámara y acompañó a su pareja. Mientras mantenían un diálogo con los conductores del ciclo, contaron que Mónica se extirpó las trompas de Falopio por prevención médica y, de esta manera, no pueden tener hijos de forma natural.



No obstante, le preguntaron por su deseo de volver a ser madre y si pensaría en adoptar como una opción. Aunque, su respuesta tomó por sorpresa a todos: "Yo no adoptaría nunca porque si no es mi sangre, no me interesa. Es duro pero es mi opinión. Antes quizás hablábamos cómo podría ser un bebé nuestro".



Por otro lado, hizo referencia a su pasado amoroso con Juan Suris, quien estuvo preso luego de ser acusado de liderar una banda narcotraficante. "Es muy dificil dejar a una persona detenida. No es lástima, es culpa. Y pasó lo que pasó después. Me sentía incómoda en mi propia casa, había cosas que ya no quería vivir más", expresó.



"Aprendí que nunca más pongo a nadie por arriba mío, aprendí que siempre primero voy a estar yo", reflexionó Farro. Y cerró: "Creí mucho en él y después los rumores eran ciertos. Habían muchas concubinas. Me sentí muy usada".

Fuente: Diario Show