Antonio Ríos contó cómo es ser papá de 19 hijos, con 5 mujeres distintas

Los invitados de PH, Podemos Hablar se quedaron boquiabiertos cuando Antonio Ríos comentó que tiene nada menos que 19 hijos. "¿Sabés los nombres de todos?", bromeó Andy Kusnetzoff, quien aprovechó para preguntarle cómo es ser padre de una familia tan numerosa. Es que, a lo largo de su vida, el cantante chaqueño, nacido en La Escondida, tuvo once hijas y ocho varones con cinco relaciones de pareja distintas."Hay veces que me olvido del cumpleaños de alguno y otro me dice 'papá, mirá que mañana es el cumple de fulano'", señaló el artista, entre risas y las miradas sorprendidas de todos los presentes. Pero Antonio Ríos tuvo que pensar unos segundos antes de aclarar que, al menos por ahora, el número de sus nietos asciende a 14."Gracias a Dios que puedo", dijo el músico cuando el conductor planteó, divertido, lo costoso que le debe resultar tener regalos para todos para Navidad. Pero luego Ríos dejó las risas de lado al dar un paso al frente y revelarse como uno de los que habían llorado últimamente. "A veces cuando me peleo con mis hijas sufro mucho. Hay algunas chicas que son bastante bravas", dijo.En ese momento, Kusnetzoff le preguntó si era un padre presente. "Y, soy presente y ausente. Pero cuando estoy presente, las mimo siempre a todas. No hago diferencia con nadie. La mayor tiene 41 y la menor 17", aclaró, sincero.