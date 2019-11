Alejandra Maglietti reveló por qué dejó su carrera como abogada

En diciembre de 2012, Alejandra Maglietti se recibió de abogada con un 10 en su trabajo final, en la Universidad Católica Argentina. Luego, a principios de 2016, la modelo sumó un nuevo título en su haber, al lograr una diplomatura en periodismo en el Centro de Estudios Buenos Aires (CEDEBA). Y, con el correr de los años, la comunicación pudo más que las leyes.



La rubia reveló por qué decidió dejar su profesión como abogada, tras siete años de ejercicio.



"Por ahora, Tribunales, nada. ¡Qué aburrido! Lo hice un tiempo y me resultó divertido, pero siempre me gustó más la comunicación. Me gusta la abogacía, pero cuando empecé la carrera tenía 18 años y no tenía tan definido qué es lo que quería ser en mi vida", dijo.



"Después estudié periodismo y me gustó mucho más. Igualmente, la cuestión técnica y legal se roza con las noticias y me sirve desde ese lado. Siempre fue una ganancia ser abogada", agregó sobre su cambio de vida.



Además, la periodista también habló de su soltería full time, tras la separación de Jonás Gutiérrez en abril pasado, luego de cinco años de amor y planes de boda. "Después de separarme, fue un año distinto. La búsqueda de candidatos va mal, ja ja ja", comentó con humor sobre su estado civil.



"Tenemos un grupo de WhatsApp de solteras y me hasta me hablan chicas por Instagram para sumarse. Se dio que un montón de amigas nos separamos al mismo tiempo y nos divertimos. Estuve mucho tiempo en pareja y ahora quiero ser libre, disfrutar un poco. Ahora, sí a todo: recital, evento, fiesta, lo que sea, ja ja ja", concluyó en declaraciones a Ciudad Magazine.