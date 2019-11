Evaluna Montaner reveló una decisión muy íntima

Evaluna Montaner pertenece a una familia de artistas. Hija del gran Ricardo y hermana de Mau y Ricky, la joven de 22 años planea un futuro junto a Camilo, el exitoso cantante colombiano que brilla con el tema "Tutu".Fue el propio artista quien la sorprendió y le pidió quiere casarse con ella, tener hijos y envejecer juntos. Hace cuatro años que los cantantes están enamorados y llegó el momento de ir por más.De visitas en Argentina por su presentación el 30 de noviembre en el teatro Gran Rex con un show de "Club 57", la serie de Nickelodion, la "Pulga", apodo que le dice su novio, habló de su gran romance: "Me tocó el hombre perfecto para mí y llego el momento".Sin embargo, sorprendió a todos al decir que según sus creencias, se mantendrá "virgen" hasta el día de la boda, que será en febrero del año que viene. "Sé que es distinto. A mucha gente que me conoce le parece muy raro, pero pues no me importa compartirlo ni decir que de verdad ha cambiado nuestra relación. Empezó por lo enamorados que estábamos, se creó de esa manera y siguió creciendo teniendo a Dios en la mitad. Creo que esa es la solución de un amor bien bonito", sostuvo en diálogo con Ciudad Magazine."Ha sido un proceso muy bonito porque nuestra relación está basada en cosas muy lindas y muy especiales e importantes, así que viviendo todo el proceso como Dios quiso que lo viviéramos", cerró la venezolana.