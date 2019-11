Floppy Teusouro mostró el pronunciado tajo de su vestido para la boda de Pampita

Floppy Tesouro mostró la vestimenta con la que asistió al casamiento de Pampita. La mediática compartió un video en su cuenta personal de Instagram, donde se la ve luciendo un vestido color plata, largo con una sola manga y un broche desde el que se desprende un pronunciado tajo en la pierna que llega hasta arriba de su cadera. ¿No estaba usando ropa interior?.La modelo combinó el sensual vestido con unas sandalias de finas tiras del mismo color, una pulsera plateada en su muñeca y unos aros. Para su cabello eligió un estilo muy simple, una cola baja con raya al medio, estaba claro adonde iban a ir todas las miradas.Tessouro también compartió una foto con su amiga, la recién casada Pampita donde se las ve abrazadas y sonrientes. "Con la novia mas linda, que seas muy feliz @pampitaoficial #Fieston #caroyrobert" Escribió junto a la tierna foto.Hace un tiempo, Floppy hizo algunas declaraciones respecto a cómo lidiar con la maternidad y la exposición en una entrevista con la revista Caras "Yo soy una persona con buena energía y si una mujer que sigo sea mamá o no, muestra su físico le doy like, las mujeres tenemos que estar unidas y no criticar a la que le gusta mostrarse", dijo.