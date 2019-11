El diseñador del vestido de Pampita respondió a las acusaciones por plagio

Espectáculos La intimidad de la fiesta de casamiento de Pampita y Roberto García Moritán

Espectáculos Pampita Ardohain y Roberto García Moritán ya son marido y mujer

La boda de Pampita con Roberto García Moritán se convirtió en uno de los eventos más importantes y comentados de 2019, y las redes sociales fueron una poderosa caja de resonancia. En medio de los mensajes buena onda para la jurado del certamen televisivo de baile se colaron algunas críticas, y su vestido estuvo en el centro de la polémica cuando algunos afirmaron que era un plagio.y contó su verdad luego de que el mejor amigo de la modelo, Gabriel Olivieri, sacara el tema en la mesa: "Gaby está re caliente porque están diciendo que copió el vestido, y no lo copió". Ante la sorpresa de Mirtha, el modisto Gabriel Lage asintió y se explayó en referencia a la prensa que lució la actriz de Glee, Lea Michele: "Parece que alguien que no entiende mucho de moda.. Acá hay mucha gente que no entiende de moda y habla. Lo compararon con un vestido que no tiene absolutamente nada que ver".Carolina lució un vestido romántico y femenino, con un strapless escote en V, con falda en forma de cascada, un velo y una tiara que completaban su look soñado. Casualmente, el outfit es casi idéntico al que escogió Lea en su día especial, celebrado en marzo pasado.