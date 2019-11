Diosa a los 54: Catherine Fulop reveló qué le agregó a su chip sexual

Espectáculos Catherine Fulop contó los secretos de belleza que la mantienen como una diosa

"La clave está en alcanzar un bienestar integral. Mi cuerpo maduró en salud y juventud a través de mi búsqueda constante de hábitos saludables", reveló la actriz de 54 años en una entrevista a la revistaFulop, dueña de una figura privilegiada, también reveló qué le agregó a su chip sexual para seguir manteniándose óptima. "Lo último que me puse fue testosterona, ya que con la menopausia esta hormona se te va y a las dos semanas de habérmela puesto mi entrenador personal me elogió la fortaleza", reveló la actriz y conductora.Y agregó que este método contribuye a proteger las articulaciones y los huesos. "Si uno puede ayudar con la ciencia a llegar más digna a la adultez, ¿por qué me lo voy a perder?", señaló.Además, Cathy comentó cuáles son las partes que más elogia de su cuerpo: "Cuando estoy deshinchada me gusta verme la panza marcada. También me gustan mis brazos y mi cola. A Ova le encanta mi cola, ¡creo que fue lo que lo enamoró!".