"Antes no podía hacer dos cuadras sin que un tipo me diga algo"

Ver esta publicación en Instagram ? Una publicación compartida de Lena (@malena.narvay) el 5 Nov, 2019 a las 3:29 PST

Malena Narvay tiene 22 años, pero en el corto tiempo que pasó desde su adolescencia a esta parte, la joven asegura que puede notar algunos cambios radicales en la sociedad.Especialmente, en lo que respecta al avance contra el machismo que, de a poco, empieza a dar sus frutos gracias al intenso movimiento feminista que busca visibilizar y denunciar situaciones que estaban naturalizadas y que, en muchas ocasiones, se pasaban por alto."Veo que mi hermana más chica tiene una adolescencia mucho más tranquila que la que tuve yo", le dijo a revistala actriz de El Host: Amor sin Reservas. Y agregó: "Ese cambio lo noto en la calle, antes yo no podía hacer dos cuadras sin que un tipo me diga algo".Narvay fue al grano y contó algunas de las situaciones desagradables por las que pasó, lamentablemente muy reconocibles para la mayoría de las mujeres, como el hecho de ir al supermercado a sus 15 y que los hombres le digan cosas."En el trabajo también me ha pasado de sentirme incómoda por algún comentario o mirada entre colegas hacia mí", aclaró. Y recordó una producción de fotos donde tuvo ganas de irse por notar que "la artística ya se estaba yendo para otro lado"."Con comentarios que como 'abrite un poco más acá', en un tono que una se da cuenta. Creo que en ese momento le inventé que estaba apurada y me fui", señaló la novia de Julián Serrano, que a fin de año estrenará la película Yo, adolescente.