Morocha abandonó la farándula pero sigue cautivando con sus curvas infernales

Tuvo su gran momento de esplendor, en el que ocupada horas de televisión, radio y adornaba páginas de revistas con sus infernales y talladas curvas. El teatro le abrió las puertas y arriba del escenario supo demostrar que es mucho más que una cara bonita. Sin embargo, en su mejor momento y más allá de las ofertas para continuar trabajando con su imagen, Magalí Mora se hizo a un costado. Se cansó de la exposición y regresó a la vida que tenía antes de hacerse conocida."Me alejé del medio por decisión propia, me di cuenta de que me había expuesto demasiado. Hoy, habiéndome alejado, me siento más feliz y, sobre todo, tranquila. No extraño nada de la vida anterior. Bah, el teatro quizá, me encantaba actuar, pero sacando eso, en lo que respecta a la exposición, no quiero saber más nada", le contó la morocha aRelajada e intentando pasar lo más desapercibida posible, Magali, que se considera una mujer de barrio, encontró el amor en ese ámbito. Nada de famosos u hombres del medio que le generen mala sangre."Estoy de novia con un chico que se llama Agustín, que no es del medio, estoy bien, súper enamorada, es una excelente persona. Hace 10 meses que estamos juntos y si bien no convivimos, cada tanto hablamos de dar ese paso. La verdad es que me encantaría", aseguró.Por otro lado, si bien la morocha se olvidó del medio, los hombres de la farándula no se olvidan de ella. Dejó una marca imborrable que sigue estando presente en el aire."Creo que por ser una mujer llamativa siempre voy a tener propuestas, pero la verdad es que estoy muy enamorada y si me llegan propuestas, ni las registro", terminó.