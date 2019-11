Barby Silenzi embarazada: "Al Polaco le gusta mi cuerpo y se pone más cachondo"

Desde que se conoció la linda noticia sobre el embarazo de Barby Silenzi (35), quien espera a su primer hijo junto al Polaco (32), la bailarina comparte dulces postales en las redes y habla sin tapujos de su intimidad.Indagada por el ritmo sexual que mantiene con su pareja en la dulce espera, Barby se sinceró en una nota que brindó para la revista Paparazzi: "Es el mismo de siempre. Muy, muy bueno, diría. Estamos muy bien"."Me gusta el cuerpo de la mujer embarazada, la pancita. No sé si es más sexy, pero me siento linda con otro cuerpo. Al Pola le encanta, también, el cuerpo y el hecho de que esté embarazada. No me animo a decir si se erotiza más porque me da como cosita, pero sí, para qué negarlo... le gusta el cuerpo mío embarazada y se pone más cachondo. ¡Se va a enojar cuando lea esto!", agregó, con humor.Por otro lado, Silenzi dejó en claro que el bebé en camino fue un proyecto que se hizo realidad: "Fue buscado, pero no teníamos el plan de que sea ya. Es un bebé que viene con dos papás que están muy, muy enamorados, y que lo buscaron"."Lo que me enamoró de él fue su forma de ser. Es divertido, siempre está con una sonrisa. Y bueno, es muy lindo, obviamente. Sus ojos, su mirada y su sonrisa son? ¡tremendos! Él te habla y te quedás embobada. Eso todavía me pasa. Aún lo miro con esa baba que se me cae, porque es hermoso", cerró.