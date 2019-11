Espectáculos

Tras rumores de infidelidad

Jueves 21 de Noviembre de 2019

El video ratonero de Mónica Farro en ropa interior en la cocina

"Le pido que me haga la cena. Me hace para mí hielo y ella come hielo. Qué bárbaro. Con razón están tan flaquita", expresó el marido de la uruguaya, mientras la retrataba en la cocina luciendo ropa interior blanca, casi transparente.