Griselda Siciliani posó sin ropa: "Que te desnudes como si fuera algo corriente"

Griselda Siciliani, volvió a sorprender en sus redes sociales al publicar una imagen donde se la ve acostada sobre una cama con sábanas blancas, totalmente desnuda y con una sonrisa pícara para la cámara.Mientras para muchos quedó el interrogante respecto de quién le tomó la postal, la actriz citó una canción de Jorge Drexler: "Que te desnudes, como si fuera algo corriente, Como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente, Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo. . ."