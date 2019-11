Valeria Lynch se cambió el apellido y presentará un disco de rock

ATENCIÓN! Querida gente de Twitter Tengo algo para contarles Desde hoy cambio mi nombre a #ValeriaNinch Se vienen muchas cosas nuevas ? #apurorock pic.twitter.com/jfJyVUNXOh — Valeria Ninch (@valerialynch) 19 de noviembre de 2019

Me cambio el apellido porque llegó la hora de reinventarme y voy x mucho más Si lo hizo Madonna, porque no lo puedo hacer yo, no? A partir de ahora soy #ValeriaNinch #apurorock pic.twitter.com/lWVhtNGKF6 — Valeria Ninch (@valerialynch) 19 de noviembre de 2019

Esta mañana los seguidores de Valeria Lynch advirtieron un curioso cambio en las redes sociales de la artista, y a partir de allí surgieron las dudas acerca de si lo hizo por un tema judicial o artístico. Sin embargo ella misma lo aclaró, a los pocos minutos, con un posteo."Hola a todos mis fans: tengo algo que contarles: A partir de hoy me cambio el apellido a Valeria Ninch. Se vienen muchas cosas nuevas?. #ValeriaNinch".La intérprete de "Me Das Cada Día Más", que el próximo 21 de diciembre se volverá a presentar en La Trastienda, está atravesando una nueva etapa de rockera en su carrera por lo que pensó que para potenciar ese gran momento, tendría que reinventarse.Es por eso que decidió cambiar el apellido por el que todos la reconocen, y así fue que ahora se llamará Valeria Ninch."Me cambio el apellido porque llegó la hora de reinventarme y quiero ir por más. Si lo hizo Madonna por qué no lo puedo hacer yo?. A partir de ahora soy #ValeriaNinch #MuchoRock", declaró la cantante entre risas.Este martes fue la fecha indicada para contarlo a su audiencia, aunque habrá que ver si el cambio es definitivo o si en los próximos días decide regresar a su apellido histórico.El próximo 29 de noviembre Valeria presentará las canciones de su nuevo álbum, Rompecabezas, que terminó de grabar recientemente con Sony Music. En el disco la acompañan Beto Cuevas, Rubén Rada, Fabiana Cantilo, Ale Sergi y Mariano Martínez, de Attaque 77, que también se encargó de los arreglos y de la producción.