Románticas palabras de Romanela Amato por sus 13 años de amor con Javier Saviola

"Aunque algunos días no estés tu primero, te miro y te elijo mil años de nuevo", expresó la paranaense Romanela Amato al celebrar este sábado sus 13 años de amor con Javier Saviola.Y continuó: "Todo es nosotros y en todo te quiero. Me quedo contigo, contigo me muero"."Nadie me suelta como lo haces tú. Nadie me amarra como lo haces tú. Contigo me animo al paso del tiempo. Tú sabes que yo soy tal como siento", completó la rubia junto a una foto en la que se observa a la pareja con el mar de fondo y otra en la que están juntos en los inicios de la relación.Hace algunos meses, en los estudios de, Romanela contó que a Saviola "lo conocí con 15 años en un evento en Buenos Aires. Nos presentaron. Ahí cambiamos MSN en ese momento. Tuvimos como un año de chat".Admitió durante el programaque "cuando nos conocimos no sabía quién era" y comentó una curiosa anécdota: "Me di cuenta porque una vez me llamó y justo partía la Selección al Mundial. Yo miraba el televisor, estaban entrevistando a alguien y él pasaba por detrás hablando por teléfono conmigo".