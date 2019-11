La Justicia volvió a rechazar varios pedidos de la defensa de Darthés

La defensa de Juan Darthés le pidió a la justicia de Nicaragua que revoque el pedido de captura internacional asegurando que "violentaría sus derechos humanos". Sin embargo, un Juez de Managua volvió a rechazar el pedido del actor acusado de violación agravada por Thelma Fardín.



Según informó Teleshow, Darthés atraviesa un nuevo revés judicial luego de que el juez del Décimo Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua, Celso Urbina ratificara el pedido de captura internacional y detención inmediata en su contra. Además, también se le volvió a negar el pedido para que se investigue el pasado de la actriz para que se descarten dudas de "si la denunciante sufrió abuso sexual o no".



En la resolución se explica que las peticiones que realizó César Guevara, letrado de Darthés en Nicaragua, fueron rechazadas porque el actor está prófugo de la Justicia, en Brasil. Y según el sistema judicial nicaragüense "todo acusado tiene derecho a no ser juzgado en ausencia".



"Vista la designación de abogado defensor del acusado Juan Rafael Pacifico Dabul (...) con fundamentos legales ya señalados no ha lugar por ahora a las peticiones formuladas por la defensa denominado por el abogado solicitudes varias", indica el juez Urbina en la notificación.



No es la primera vez que el abogado del actor en Nicaragua intenta revocar las medidas contra él. En mayo pasado, Guevara presentó un escrito de 24 páginas ante la Justicia alegando la "inexistencia de delito". Sin embargo, en octubre, la presentación fue desestimada y la fiscalía acusó formalmente a Darthés por violación y solicitó su detención.



Eilyn Cruz, abogada de Thelma Fardín, confirmó que "el pedido del abogado César Guevara, que trabaja con Fernando Burlando, es improcedente porque sería una investigación fuera de derecho e improcedente para la causa. Es incompatible con todo lo que establece el código nicaragüense".



El juicio contra el actor está a la espera de que se haga efectiva la orden de captura internacional solicitada a la Interpol. Darthés se encuentra en Brasil, desde diciembre del año pasado, cuando emigró días después de que el colectivo de Actrices Argentinas hiciera pública la denuncia de Thelma en una conferencia de prensa.



La única vez que el actor salió de Brasil fue en junio de este año, cuando regresó a la Argentina para ver a su mamá y festejar el Día del Padre junto con sus dos hijos en medio de una rigurosa estrategia para evitar ser escrachado en el Aeropuerto de Ezeiza.