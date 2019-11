La "Mole" Moli irá a juicio acusado de haber golpeado a su ex pareja

El ex boxeador Fabio "La Mole" Moli irá a juicio como acusado de haber golpeado y causado "lesiones leves" a su ex pareja durante "todo el matrimonio", pese a que la mujer retiró los cargos.La fiscal de Río Segundo Patricia Baulies elevó en las últimas horas la causa a juicio, por lo que el abogado del boxeador dispondrá de un tiempo para apelar la medida, en cuyo caso pasará a un juez de control.El ex campeón argentino de los pesados, de 50 años, había sido denunciado en enero pasado ante una fiscalía de Alta Gracia por su ex pareja por violencia de género, por lo que le colocaron una tobillera electrónica.Con el correr de los meses, la quitaron la tobillera, pero se le dictó una orden de restricción.Según indicó a radio Universidad la fiscal Baulies, a pesar de que la causa se activó por la denuncia de hechos puntuales ocurridos en el verano, "se acreditaron no sólo los golpes recibidos en dos ocasiones en enero, sino que él la habría golpeado (a su ex pareja) durante todo el matrimonio. Por eso tiene la calificación legal de violencia de género".La causa avanzó a la elevación a juicio a pesar de que la mujer retiró los cargos y el ex boxeador dijo sentirse "arrepentido" de las agresiones.La Mole "Moli", actualmente de 50 años, tuvo una carrera boxística destacada, especialmente en el ámbito local, con 44 victorias, 9 derrotas, la cual se inició en 2003 y terminó en 2013.Ese último año tuvo dos momentos muy recordados, cuando cayó en el primer round como retador en Alemania ante el ucraniano Wladimir Klistchko y su descalificación en el intento por recuperar el título argentino ante Matías Vidonde, por aplicarle dos terrible ganchos a su rival cuando ya estaba en la lona.Por otro lado, en 2010 comenzó con participaciones en el ámbito mediático en el programa televisivo "Show Match", donde logró destacarse en los certámenes "Bailando por un Sueño" y "Cantando por un Sueño", en el que se impuso en 2012.