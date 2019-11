"Creciendo Porotito": La tierna foto de Barby Silenzi

Barby Silenzi compartió en su Instagram una tierna foto luciendo su pancita y de inmediato cosechó miles de "me gusta" y cientos de comentarios.En pareja con El Polaco, la ex participante del Bailando transita un embarazo de 3 meses y, como lo demuestra la postal, ya se notan los cambios físicos. "Creciendo Porotito", escribió Barby junto a una imagen en la que se la ve sentada al borde de una pileta, en bikini, tocando su vientre con las manos.La publicación obtuvo elogiosos comentarios de sus colegas y amigas. "¡Hermosa, Bar!", escribió Flor Marcasoli. "¡Ay, ay, ay!", agregó Silvina Escudero. Incluso, Valeria Aquino, expareja del Polaco, le dedicó un corazón.Dado que se encuentra en la etapa inicial del embarazo, la pareja aún no anunció el sexo del bebé ni su posible nombre. Por eso, el hecho de que los haya mencionado como "porotito" podría interpretarse como el anuncio de que se trata de un varón.