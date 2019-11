Guillermo Andino reveló el trasfondo de la renuncia de Mónica Gutiérrez

Mónica Gutiérrez renunció al canal América y Guillermo Andino, quien estuvo junto a ella durante 16 años al frente del noticiero reveló algunos pormenores."Veníamos hablándolo desde principios de año, Mónica venía pensando la posibilidad de dejar el noticiero, pensaba que había cumplido un ciclo. Nosotros hablamos mucho de manera cotidiana por fuera de lo que es el tiempo del noticiero, y yo nunca me hice a la idea de que alguna vez iba a ser cierto", expresó el conductor y agregó: "Después de las PASO quería hacer el tema del debate y las elecciones para luego efectivizar su decisión".Amigo, además de compañero de Mónica, Guillermo confirmó al sitiolas motivaciones personales que derivaron en la renuncia. "Quería disponer más de su tiempo, tenía ganas de escribir. Me dijo que quiere ser editora y que tiene ganas de escribir un libro. Quería dedicarse más tiempo a ella misma. Es muy personal. Me consta que está conversado con su marido y sus hijos", relató. "A Mónica le gusta mucho viajar, disfrutar de sus tres hijos y el noticiero, como cualquier programa de televisión, es muy estricto en cuanto a la rigurosidad de los horarios".En cuanto al posible reemplazo para la conductora, Andino dijo: "No se me pasa por la cabeza que Mónica no va a venir, así que mucho menos pienso en un reemplazo. Además esto concierne a los dueños del canal, a Liliana Parodio y también a Juan Cruz Ávila. Está por encima de mí. Pero todavía no se está barajando nada".