Las nuevas postales de Nazarena Vélez: Festejo, desnudo retro y fotos en la cama

Luego de años complicados, Nazarena Vélez volvió a creer en el amor. La pareja se conoció a principios de año mientras trabajaban juntos en la obra "Verdades Mentirosas" en la ciudad de Mar del Plata y desde ese momento comenzaron una historia de amor.Al principio, la rubia tuvo miedo pero con el correr de los meses se fue soltado y hoy se encuentra muy enamorada de Santiago Caamaño, un joven actor y modelo.El fin de semana, Nazarena publicó en su perfil de Instagram una foto melosa con su pareja, donde ambos se ríen y besan, y lo acompañó con una romántica dedicatoria. "Quédate con quien te haga reír, cuidé y abracé como el Bocha a mi. Hoy en Córdoba cumplo 10 meses desde que me permití en Mar del Plata creer en vos. Bravo por mi", expresó.Y luego agregó: "Gracias Bochita por ser tan compañero y cómplice. Me encantas fuerte". El posteo logró más de 6 mil me gusta y 400 comentarios por parte de los usuarios, entre los que estaba el de Santiago. " TE AMO con todo mi y Gracias por todas las cosas hermosas que decis!!! SOS lo masny sos todo lo que está bien!!! Compartir con vos es Maravilloso!!! Sábelo siempre!"Por otro lado, Vélez se refirió a su novio: "Santiago es muy romántico. Pero no pienso en casarme, ya me casé tres veces, hasta por una cuestión de cábala no lo haría, si estamos bien así".