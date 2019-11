Mónica Gutiérrez y su adiós a América Noticias: "Sentí que perdí mi lugar"

"Quiero contarles que he tomado la decisión de dejar la conducción de América Noticias. Gracias al canal por el trabajo de estos años", comenzó escribiendo Mónica Gutiérrez vía Twitter. "A mis compañeros el reconocimiento y afecto compartido. A los que me dejan entrar a diario a sus casas y corazones, mis bendiciones", agregó y finalizó el tuit con el hashtag "#libreydueña".



Horas más tarde, en comunicación con Clarín, Gutiérrez dio algunos detalles sobre su salida del canal. Contó que siente que es un ciclo concluido: "Mi etapa está terminada en América (?). Todo empieza y todo termina, así es la vida", dijo, y aseguró que lo comunicó a sus autoridades en mediados de año, a Daniel Vila personalmente. A su vez, aclaró que el cambio de gobierno o condiciones políticas no tienen nada que ver con su decisión, incluso, antes de las PASO, ni con sus intensos cruces con Jorge Rial, sino que es una resolución tomada con tiempo.



Por otro lado, la periodista también fue entrevistada por el programa "Por si las moscas" (La Once Diez/Radio de la Ciudad) donde contó que se dieron algunos acontecimientos que, "me dejaron un poco perpleja y preferí acelerar los tiempos. La verdad pensaba cerrar el ciclo a fin de año. No tenia para que lado crecer".



Dijo que tocó un punto en el que sentía que tenía que salir de ahí: "Yo decidí esto. Donde uno siente que ya ha perdido su lugar, que no se siente como que necesite o lo necesiten. Sentí que ya estaba, que es un ciclo que terminó. No sabía para qué lado crecer, me sentía un bonsai", indicó.



Sobre su hashtag #libreydueña, que fue tendencia en Twitter, insistió: "Libre y dueña de mis decisiones, en principio, como siempre lo he sido. Que sirva para empoderar a otras mujeres".