Periodista deportiva argentina está embarazada de un jugador del Real Madrid

La historia de amor comenzó a principio de año. El pasado marzo, Mina de 26 años, confirmaba su noviazgo con el jugador del Real Madrid Fede Valverde de 20 años.El jugador uruguayo está dando sus primeros pasos en el prestigioso club y le dedicó su primer gol a su novia.La periodista anunció que estaba en la dulce espera a través de un post en su Instagram, con una foto de su novio festejando su primer gol y una serie de fotos de ella con una pancita de 6 meses de embarazo."Te felicito mi amor! Sos puro huevo. Puro corazón, y es el reflejo de lo que das dentro de la cancha. El gol solo llegó para darte más confianza y seguir afianzándote, porque el camino es largo, pero acá Benicio y yo vamos a estar apoyándote", empezó escribiendo en la publicación revelando así el nombre del pequeño."Y ahora sí, agradezco a quienes sabían y respetaron nuestro silencio estos seis meses de embarazo, si decidimos no hacerlo público antes fue porque no quería que nada opacase el momento que estaba teniendo Fede, en plenas competiciones y con partidos importantes donde tocaba ganarse la titularidad" siguió en el posteo."Me hubiera gustado sacarme una foto con la panza, la camiseta de River que ya tiene y Fede, pero Benicio todavía no termina de asomarse y por eso me agarra desprevenida con una foto desprolija" dijo junto a la serie de fotos.