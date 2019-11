Griselda Siciliani habló del abuso de poder que padeció con Juan Darthés

En estos días se conoció que la justicia de Nicaragua formalizó el pedido de captura contra Juan Darthés, denunciado legalmente por Thelma Fardín por violación mientras estaban en ese país de gira teatral con Patito Feo.



Al salir a la luz, este episodio conmocionó a toda la sociedad y, especialmente, a quienes eran parte del programa. Como a Griselda Siciliani, a quien en la tira le tocó ser la pareja del actor, una experiencia que le dejó pésimos recuerdos de su colega, que ahora detalló en diálogo con la revista Gente.



"Se trataba de mi primer protagónico. Tenía 28 años y venía del teatro: no era una 'chica de tele'", dijo la actriz, como para explicar lo primero que no le cayó bien al actor, de quien aseguró que "le molestaba su forma de trabajar y de hacer humor".



"Quería que fuese más de telenovela. Eran pavadas, pero me gritaba violentamente. Claramente era abuso de poder", reconoce hoy por hoy Siciliani. Y contó que, al principio, decidió defenderse dejándole de hablar. Pero esto no le funcionó.



"El corrillo interno fue que yo le hacía 'desplantes': 'Ahí viene la conflictiva'; '¡Uff, esta loca es una intratable!'", contó Griselda que se comentaba de ella. Y en esta interna, los productores del programa se pusieron del lado de Darthés. "El destrato estaba muy naturalizado", comentó.



En ese contexto, Siciliani se dijo "¿Me maltratás? Yo te declaro la guerra". "Eso me perjudicó: seguiría siendo 'la desquiciada'. Llegó un punto en el que tuve que volver a saludarlo, porque ya estaba cansada del 'ay, vos también... siempre diciendo que es violento, ¡qué pesada!'".



La actriz señaló que hasta llegó a dudar de si esta percepción de lo agresivo y abusivo que era Darthés no sería un tema de ella.



¿Cómo fue que le puso fin a los malos tratos "que no había forma de parar" a los que su colega la sometía durante las grabaciones? "Una vez, un chico con el que salía entró al set y lo increpó. Le puso el cuerpo y se cagó todo. No le quedó otra. Hizo falta la intervención de un hombre para que se calmase", cerró.