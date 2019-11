Patricia Sosa reveló qué le dijo Axel, tras ser denunciado por abuso sexual

Durante el último tiempo, Axel estuvo en el centro de la polémica por varias situaciones: primero, lo ocurrido con Tini Stoessel en un evento en Madrid cuando en una entrevista que brindaron juntos a La Peña de Morfi, el cantante abrazó a la estrella teen y, en las redes, muchos salieron a criticarlo duramente.Tras ello, el miércoles 16 de octubre pasado, Axel Patricio Fernando Witteveen -su verdadero nombre- fue denunciado ante la Justicia de Catriel por un delito contra la integridad sexual. Lo que primero circuló como un rumor en las redes sociales fue confirmado después por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro en un comunicado: "Según el relato de la víctima, se trataría de un abuso sexual simple y habría ocurrido en 2017". Y luego, la periodista Paula Galloni acusó al artista. "No quise ponerle nombre y apellido en su momento, pero la verdad es que fue una situación incómoda", dijo sobre lo que había vivido.Tras estas acusaciones, el cantante suspendió las fechas de los recitales que tenía programada. Con respecto a lo ocurrido con Tini, Patricia Sosa aclaró en diálogo con, acerca de su actitud."Tini estaba muy cansada, hacía mucho calor en ese lugar. Ella estaba normal. Axel es de abrazar. Después fuimos a comer, no nos dimos cuenta de nada, nos enteramos dos días después", indicó.Y reveló: "Cuando pasó todo esto me cayó muy mal. Yo lo llamé a Axel y no me atendió. Él después me dejó un mensaje diciéndome que estaba pasando un muy mal momento"."Yo después le mandé un WhatsApp y le puse: '¿cómo estás?' para que me diga a ver qué pasó porque yo no sabía nada. Y no me contestó", agregó.En ese sentido, la cantante remarcó la actitud que debería haber tomado Axel con respecto a la sociedad y la Justicia: "Hay que poner la cara, para mí sí. Yo lo llamé, y si me preguntaba a mí qué opino le diría 'salí a hablar, defendete, si vos estás libre de culpa y cargo'".Y cerró: "La mitad de las adolescentes de este país está enamorada de Axel, entonces tenés que tener una responsabilidad. Tenés que salir y hablar. Si a mí me pide mi opinión, como colega, le diría: 'Anda y presentate', que vaya y diga: 'Loco, estoy aquí, esto no es verdad'".Cabe mencionar que José D'Antona- abogado de Paula Galloni-, había dicho aque otras cinco mujeres se acercaron a él y a su clienta para relatarle situaciones similares que habrían vivido con el cantante, pero que no sabía aún si ellas querían denunciar lo sucedido ante la Justicia. Sobre cuándo y dónde habrían ocurrido, prefirió no hablar.El 10 de marzo de este año fue la última vez que Axel se presentó en Catriel. "Lo que pasó con Tini fue un malentendido -aseguró el cantante en diálogo con Teleshow-. Estábamos en un móvil en Telefe, donde éramos 20 artistas con un solo micrófono, con la cucaracha, pasándonos el auricular de uno a otro. Totalmente espontáneo, con el delay lógico de un móvil desde Madrid a Buenos Aires. Y hubo un malentendido, simplemente".