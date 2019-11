"Cumbia mátame si no te sirvo": Pablo Lescano volvió a los escenarios

Pablo Lescano es uno de los números centrales de la FDD

Es viernes perro... pero el domingo 17, más de 50 mil disfraces volviéndose locos al ritmo de @pablitolescano Vamos que no falta nada.. ATR todo el país en #Paraná #FDD2019 pic.twitter.com/GFlCnEsA1s — Fiesta de Disfraces (@FDD_Parana) 8 de noviembre de 2019

Pablo Lescano ya está recuperado. Después de haber cancelado su presentación en Lomas de Zamora el pasado 2 de noviembre, volvió a los escenarios con Damas Gratis y la rompió. Se presentó en Mercedes, en el Festival Mastai, y sus fanáticos lo ovacionaron."Olé, olé, olé, olé. Pablo, Pablo", corearon los seguidores del grupo de cumbia villera más destacado del país. El artista se emocionó y los agasajó con "No te creas tan importante", el hit que canta con Johanna Rodríguez, la ex Viru Kumbierón.Al intérprete se lo vio muy contento, animado y entregado a su público. Se lució con los grandes éxitos de la banda y se retiró en medio de aplausos. "ATR perrito malvado no te hagas el malo que vos sos casado, gato", gritó con euforia. Sus palabras forman parte de sus frases célebres, como "ATR Perro cumbia, cajeteala piola gato".Uno de los números sensación que anunciaron los organizadores para esta edición 2019 de la Fiesta de Disfraces, que fue reubicada en el calendario -será el domingo 17- es la actuación de Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis.El problema de salud que llevó a Lescano a una clínica estaría vinculado con el cansancio y estrés. Tuvo un año muy intenso de trabajo y calienta motores para dar lo mejor en el Luna Park, el 8 de diciembre. Esa fecha es muy especial para él, ya que es su cumpleaños.Mientras estaba hospitalizado, Pablo se enteró de que en las redes sociales hablaban de una recaída en su tratamiento contra las adicciones y no tardó en manifestarse en su cuenta de Twitter: "Dejen de hablar giladas manga de loros", exclamó.