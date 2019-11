A dos semanas del casamiento de Pampita, habló su último ex novio

Mariano Balcarce vivió un fugaz romance con Pampita Ardohain. Se conocieron a finales del verano y fue tan fuerte el flechazo que él viajó a Miami para encontrarse con ella, y seducirla. Y lo consiguió: volvieron de viaje ya de novios, pero la pareja se rompió en junio. Sin peleas de por medio, ella prefirió hablar de "distanciamiento", sin cerrar del todo la puerta. Pero esa puerta, nunca volvió a abrirse.Pasaron cuatro meses y las cámaras deencontraron al joven empresario en un evento en el Hipódromo de San Isidro. Y en el mismo lugar estuvo su ex, aunque dicen los que saben que no se cruzaron en toda la noche."Me enteré que viene Pampita, sí. Y si me la cruzo, la saludo. Soy un caballero", dijo Balcarce, que también dijo que se separaron de común acuerdo y en muy buenos términos. "Seguí con mi vida. No ha pasado tanto tiempo; cuatro meses. Algo así", advirtió.¿Lo sorprendió el pedido de casamiento que recibió Pampita por parte de Roberto García Moritán? "Más o menos me sorprendió. Prefiero no hablar. Cuando estuvimos juntos nunca hablamos de casamiento", se sinceró. Y dijo que guarda los mejores recuerdos de ella. "Fue lindo y duró lo que tenía que durar. Es un amor de persona y le deseo lo mejor. Yo estoy soltero, tranquilo", aclaró.En los últimos días se dijo que Balcarce estaba empezando una relación con Delfina Chaves, la actriz de Argentina tierra de amor y venganza, pero él se ocupó de desmentirlo: "No es cierto. Yo estoy soltero, tranquilo".