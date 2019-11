Espectáculos

Sábado 9 de Noviembre de 2019

Prestigiosa actriz defendió a Juan Darthés: "Le sigo creyendo"

"Le deseo que Dios lo acompañe y lo bendiga. Yo no puedo ser juez de lo que no conozco y no vi, pero tampoco puedo negar que algo raro hubo. De todas maneras, el daño a él ya está hecho", opinó la actriz María Rosa Fugazot.