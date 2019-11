¡Diosa sin edad! El explosivo desnudo de Gloria Carrá a los 48 años

Para promocionar Bruja, el programa radial que Gloria Carrá lleva adelante por Radio Nacional y uno de los show que realizó con su banda Coronados de Gloria, la actriz y cantante posó totalmente desnuda. Cubierta únicamente por un sombrero, un par de guantes y unos zapatos tacos altos, todo en color negro, sacó a relucir toda su sensualidad en una producción de fotos para el infarto.Con 48 años, Gloria demuestra que no tiene nada que envidiarle a nadie si de curvas hablamos. Esplendida, los comentarios apenas publicó la imagen en su cuenta de Instagram, no se hicieron esperar. "Sos hermosa", "Diosa atómica", "Una bomba", fueron algunos de los halagos que sus fans le hicieron llegar.Carrá es una de las protagonistas de Sex, viví tu experiencia, la obra que creó José María Muscari y no para de agotar en Palermo. Allí también se muestra como Dios la trajo al mundo. "En la obra no hago un personaje. Me encuentran a mí en diferentes situaciones y desde un perfil más sexual. No tengo pudor ni por el cuerpo, ni por lo que tengo que decir. Las mujeres nos masturbamos, tenemos deseos, no hay que esconderlo", comentó tiempo atrás.En este de mostrarse y no fijarse en los prejuicios ni mucho menos en el que dirán, ya se había sacado todo en el verano. En aquella oportunidad sorprendió por dejar atrás su bajo perfil. "Amo estas fotos, me divierte tanto jugar, siempre voy a estar cambiando de piel, arriesgando. La vida es constante cambio. Lo seguro, lo fijo, lo quieto, me aburre muchísimo", había indicado.