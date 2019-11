Florencia Peña festejó sus 45 años completamente desnuda

Los años pasan, pero parece que a Flor Peña no le pesan. Este jueves, la actriz cumplió 45 años y para compartir su alegría con todos sus seguidores de Instagram publicó una imagen completamente desnuda."Estos 45 me agarraron como anillo al pelo", escribió la jurado del " Súper Bailando" junto a la imagen que acompañó de dos emojis: uno de fuego y otro de una carita sacando la lengua. En la imagen, la artista cubre sus partes íntimas con su larga cabellera rubia.Tiempo atrás, Peña brindó una entrevista para el ciclo "Agarrate Catalina", que se emite en "La Once Diez", donde habló de su juventud y el acoso que sufrió en aquel momento. "Sufrí mucho mi adolescencia porque teníamos naturalizadas cosas impensadas. Mis compañeros me tocaban desde un lugar lúdico y yo estaba incómoda, pero sentía que tenía que pasarme por tener tetas grandes", aseguró."Me operé a los 19 achicándome el pecho. Salí rápidamente del lugar de sexsimbol porque generé un camino personal que no tiene que ver con cómo es mi cuerpo", reveló.