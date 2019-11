Calu Rivero tras pedido de captura de Darthés: "Me siento más digna que nunca"

Calu Rivero fue la primera en decir públicamente que había sido acosada por Juan Darthés, pero pocos creyeron en sus palabras.



Sin embargo, su denuncia fue el incentivo que necesitaron otras mujeres para animarse a hablar. Desde Anita Co hasta Thelma Fardin, todas admitieron que fue Calu la que les demostró que no estaban solas.



Y luego que el juez del Décimo Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Celso Urbina, pidiera la captura internacional y detención del actor, Calu habló al respecto.



"Estaba volviendo de Grecia, donde fui para hacer un seminario de actuación. Había estado incomunicada y llamé a mi hermana. Ella me lo contó y yo no pude parar de llorar. Lloré como una nena", manifestó.



"Para mí, fue una manera de ver claramente nuestra fortaleza materializada. Ahora sí: ¡lo pide la justicia! Esto implica un antes y un después en la historia de la industria del entretenimiento de nuestro país", añadió.



Por estos días, Calu sigue instalada en Nueva York y aunque no tiene previsto regresar al país próximamente, sigue atenta todos los avances de esta causa. "Hoy, me siento más digna que nunca".