Murió "El Larva", uno de los personajes más bizarros que tuvo la TV

Pablo Turrión, quien se hizo conocido en la televisión local como "El Larva" por su paso en Zap TV (ciclo conducido por Marcelo Polino en 2002 y que contaba con la participación de Guido Süller), murió a sus 39 años. Fue el mediático quien hizo pública la noticia a través de las redes sociales."Quiero contarles que el día de ayer falleció Pablo Turrión alias "El larva", escribió el también tripulante de cabina. "Pablo murió ayer-miércoles- y lo enterraron hoy. Tenía una grave enfermedad hace muchos años y no tomaba la medicación. Llevaba una vida bastante desprolija. La mamá falleció hace un par de años, y hace un par de meses murió su papá", agregó el mediático a Teleshow."Él se quedó con una hermanita de 15 años. Hace unos meses viajo a Chile, le pidió ayuda a su tío por la situación que estaba pasando. Luego, quedó internado en el hospital Fernández luchando entre la vida y la muerte. Al final la muerte le ganó", completó el hermano de Silvia Süller.

Quiero contarles que el día de ayer falleció Pablo Turrión alias "El larva" ?https://t.co/94vtbTdfld — Guido Suller (@GuidoDioso) November 7, 2019

El Larva se hizo conocido allá por 2002 como el asistente de Guido Süller en Zap TV, en una época signada por la crisis económica que llevaba a los canales a producir programas de bajo costo. Al tiempo, luego de años de ausencia, Turrión se encontraba trabajando como vendedor ambulante en el tren donde vendía alfajores en el Ferrocarril Mitre del ramal Retiro-José León Suárez."Todas las noches me siento a comer y sé que lo que como lo gano con mi esfuerzo", dijo una vez en Infama y contó que abandonó la casa familiar luego de una pelea en enero de 2015. Su problema de adicción a la cocaína fue el desencadenante. Eso también provocó que lo echaran de su trabajo."Hice varios tratamientos, no estoy completamente recuperado, de vez en cuando todavía consumo, pero mucho menos de lo que era antes", había revelado en esa oportunidad. Aseguró que su adicción no tuvo nada que ver con su salida de los medios. Simplemente, se alejó porque sintió que tenía que terminar con la tele.Después de eso, su vida siguió. Trabajó en dos call center. Sus compañeros lo reconocían de Zap. "Era más el escándalo entre los compañeros que lo que me movilizaba a mí. Yo me mataba de risa", contó.Luego trabajó 5 años en la empresa IBM. Más adelante hubo otro hito en su vida: el Larva se presentó en el programa de Viviana Canosa con su nueva identidad como mujer, bajo el nombre de Mora. Allí contó que se prostituía para sobrevivir, que había sido echada de su casa por su familia, que había vivido episodios de violencia en la calle y que buscaba una mejor vida."Era un trabajo como cualquier otro. Era una cuestión laboral y nada más. Cuando volvía a mi casa me sacaba la peluca", afirmó.El recuerdo de los televidentes se hicieron presentes en las redes, una vez conocida la triste noticia. "Se fue el mejor del siglo XXI. Adiós, Larva", "Recordemos a los mediáticos que nos sacaron una sonrisa", "Acá, mandado WhatsApps a amigos del primario con quienes mirábamos Zap TV para contarles lo del larva", "Cuando pensábamos que nada podía empeorar, se nos fue el Larva", fueron algunos de los mensajes que se viralizaron para despedir al mediático personaje que nació en Zap.