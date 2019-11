Internaron de urgencia a Beatriz Olave: "Media hora más y no llegaba con vida"

Después del show del viernes en Venado Tuerto, Ulises fue a visitar a su madre cuando "de repente le agarró un dolor fuerte en el pecho", contó el cantante cuartetero.



"Fue una situación bastante incómoda para nosotros. Porque, si bien ella a veces acostumbra sentirse medio mal, es por esa cosa que no estamos nosotros. Así que le pregunté si quería ir al médico y me dijo que sí. Estaba asustada. Y ahí me preocupé", relató en diálogo con Noticiero Doce.



Y reveló que la vida de su madre corrió serio peligro: "Los médicos nos dijeron que media hora o cuarenta minutos más y no llegaba con vida, porque tenía tapada una de las arterias del corazón. Tiene una en la que ya tiene un problema crónico desde hace mucho tiempo. Entonces tuvieron que intervenir rápidamente y ponerle tres stents para salvarla".



La recuperación de Betty avanza normalmente por lo que podría recibir el alta médica entre este martes y miércoles.