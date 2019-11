Araceli González habló de su conflicto con Adrián Suar por la división de bienes

Araceli González estuvo en el programa de Susana Giménez y habló de su conflicto con Adrián Suar, a quien le exige una revisión de la división de bienes por su separación, en 2002.







"La realidad es que durante la primera etapa no le di quizás tanta importancia a los bienes. Lo que hice fue dedicarme a mis hijos y en reconstruir mi vida. Y después de un tiempo sentí una necesidad de cerrar esta etapa", indicó la actriz en el ciclo que se emite por Telefe.



"En este momento tengo que confiar en que la ley me asista. Todas las mujeres esperamos que eso suceda", señaló González, que recibió el apoyo de Susana Giménez. "A mí la ley no me ayudó para nada. Mi marido no me pasó ni para una mamadera", dijo la diva, recordando su separación de Mario Sarrabayrouse, el padre de su hija Mercedes.



"Las mujeres siempre nos sentimos en desventaja", afirmó Araceli y remarcó: "No es un reclamo, es lo que me corresponde".



"Yo soy accionista de Pol-ka, pero en realidad no cobro nada. Cobraría en el caso de que se venda. Pero si me muero antes", aclaró la actriz, que posee el 5% de la productora que lidera Suar.



"Todas las mujeres deben tomar la decisión de luchar por sus derechos. Las mujeres somos culposas, priorizamos nuestros hijos y nos callamos, pero este es un momento oportuno para la mujer", aseguró.



Consultada por la opinión de sus hijos sobre el tema, Araceli señaló: "Hubo una charla en casa y los hice partícipe. Les dije que ellos son grandes y que había un derecho que defender. Ambos estuvieron de acuerdo, porque es algo que corresponde".



"A las mujeres no se nos ocurriría esconder cosas, somos más confiadas que los tipos, que le tienen miedo a los juicios", acotó Susana, empatizando con su entrevistada.



"Siendo sincera, nunca sabía lo que estaba firmando", reconoció Araceli, sobre la división de bienes que realizaron con Suar. "Ahora solo depende del juzgado de familia", detalló sobre el reclamo judicial, que reveló que lo inició hace dos años atrás. "Esto es paralelo a mi vida, yo sigo con mi vida, con todos mis proyectos", finalizó.

Fuente: Primicias Ya