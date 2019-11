Nicole Neumman festejó su cumpleaños mostrándose muy sexy

Nicole Neumman viajó a Uruguay junto a sus hijas Indiana (11), Alegra (8), Sienna (5).Lejos del ruido y el caos, compartió fotos y videos donde se la ve muy relajada y disfrutando con sus acompañantes, en estas publicaciones se refiere a sus hijas como sus "personas favoritas".Su amiga desde hace más de 30 años también acompañó a Neumann y ella le dedicó la frase "esas amistades que uno agradece tener" como captura de la foto donde se las ve juntas.También Nicole aprovechó los paisajes de las hermosas playas de punta para compartir con sus seguidores una serie de fotos donde se muestra muy sexy.El día de su cumpleaños compartió una foto en una bikini negra brillante junto a la frase "Del derecho o del revés, hoy me siento más plena que nunca (sobre todo desde adentro) para recibir esta nueva vuelta al sol y este nuevo año para mi porque sé, y decreto que va a ser el mejor". Deducimos que la modelo está decidida a despedir sus 30's con la mejor actitud.Su hermana, la también modelo Geraldine Neumann no pudo viajar a compartir con Nicole esta ocasión pero le dejó un saludo de cumpleaños en una de sus publicaciones, asegurándole que saldará esta deuda en la próxima ocasión: "Lástima que no pude estar! La próxima me sumo!!! Te quiero!!".