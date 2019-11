Leticia Brédice contó por qué trató a su novio de "machista" y "violento"

El mes pasado, Leticia Brédice sorprendió con una serie de posteos en los que acusaba a su novio de malos tratos. "Machista, me agredís sin parar. Sos antiguo, sos el demonio. Vos tenés calle, putas, noches. Respetame, pendejo con chupines", se leía en uno de los mensajes que publicó en Instagram mientras que en otros la actriz expresaba "me gritás tanto que no se entiende", "me ofendés", "así no me hablás más, mala leche".



Sus acusaciones generaron revuelo y la artista al otro día salió a desmentirlos y a pedirle disculpas a su novio, Federico Parrilla. Este sábado, en la mesa de PH, Podemos Hablar, la actriz de Nueve Reinas volvió a hablar sobre el asunto. Para que no queden dudas de lo arrepentida que está de haber expuesto al joven a esa situación, contó lo que sucedió aquella noche en la que lanzó su catarsis pública luego de una discusión telefónica.



"En concreto, él me dijo que me iba a cortar el teléfono y yo le dije ´vas a ver que si te hago una historia en Instagram, me mirás´", dijo Leticia Brédice. "Entonces ahí traté de poner todo lo que era feo y que me caía mal", contó, y agregó que cree que el haberlo hecho en este momento en el que las mujeres están empezando a alzar su voz y a denunciar abusos y malos tratos, fue algo "infantil" que respondió a "una frustración del pasado" relacionada "con no amarse verdaderamente" a sí misma.



Brédice hizo su mea culpa, pero también se excusó. "Es muy cansador tener esta profesión de actriz, no tener anonimato, no poder tener un exabrupto, un impulso", señaló. Aunque luego distinguió los tantos y aclaró que "usar una red para algo que es un capricho, una frustración, no sé si es muy sano". Y trató de bajar tensión: "No se lo merece, conmigo es una persona muy amorosa que sigue al lado mío".



"Estar al lado de un actor debe ser insoportable", sentenció Leticia, que en parte relacionó "el cambio de personalidades" con su profesión. "La pifié, eso no se hace. Por supuesto que le pedí perdón, a él y a su familia", dijo. Y cerró con una reflexión: "Más allá de eso, me parece que pifiarla en la pareja es normal; lo que no está bueno es que te gane el ego en estas situaciones públicas. La gente se interesa y se asusta", concluyó la actriz, dando por terminado el asunto.

Fuente: TN