Aseguran que "Juan Darthés puede ser juzgado en Brasil"

Espectáculos Piden la captura internacional de Darthés tras la acusación de Thelma Fardin

La postura de Darthés

El 16 de octubre, la fiscalía de Nicaragua acusó formalmente a Juan Darthés por violación y pidió su detención tras la denuncia que inició Thelma Fardin en diciembre 2018. Este domingo, se conoció que la Justicia de ese país finalmente solicitó la captura internacional y la extradición del actor, que se encuentra viviendo desde hace 10 meses en San Pablo.Sabrina Cartabia, abogada de la actriz, explicó cuál es la situación del ex Patito feo. "Brasil tiene un principio constitucional por el cual no extradita a sus ciudadanos y los protege frente a procesos penales. Juan Pacífico Dabul (verdadero nombre de Juan Darthés) nació en Brasil y está gozando de esa protección. Por lo tanto, tendremos que empezar a arbitrar las medidas posibles para que el juicio se realice allá", explicó.La abogada de la actriz en Managua advirtió que el ex Patito feo podría terminar en prisión hasta tanto se resuelva su situación judicial. "Esto no significa que no va a ser detenido. Una vez que Interpol ubique a Darthés, él puede ser perfectamente capturado por la Policía", sentenció.Fernando Burlando, abogado del actor, se refirió a la decisión de pedir la captura internacional de su defendido. "Llevar a Juan a un proceso judicial en Nicaragua sería prácticamente quitarle la vida", consideró el letrado en diálogo con Crónica TV.Burlando aclaró que hora las autoridades brasileñas recibirán el pedido de captura y evaluarán en base al expediente. Con respecto a la posibilidad de que extraditen al actor, adelantó que es un escenario poco viable. "Lo veo bastante difícil", argumentó.