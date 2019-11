Mariana Brey y Barby Franco se cruzaron por Fernando Burlando

Mariana Brey contó en el ciclo "Los ángeles de la mañana", El Trece, que fue novia de Fernando Burlando hace algunos años. La panelista afirmó que estuvo enamorada del letrado pero nunca imaginó que eso le ocasionaría un cruce con la actual pareja del abogado, Barby Franco.



"Estuve muy enamorada. No fuimos una pareja formal pero si estaba muy enganchada", reveló la panelista y agregó: "Su manera de ser, su impronta. Lo que ven, enamora a cualquiera. En su momento, me enamoré mucho. Fue un gran amor. Fue hace mucho y con idas y vueltas".



Sobre cómo se terminó, detalló: "Tampoco me acuerdo. Nos dejamos mutuamente. Creo que me alejé porque sentí que sufría en la relación. Me costó un montón olvidarme. Hoy tengo un gran afecto por él".



Esto no le gustó nada a Braby Franco que salió a responderle. "Dice Barby que no fueron pareja y que Burlando no te atiende los llamados", contó Ángel de Brito sobre el mensaje que le mandó la modelo.



Entonces, Brey aclaró: "No dije que fui su novia, pero salimos hace mucho tiempo. Me consta el amor que Fernando le tiene a Barby y deseo que sean muy felices. Sólo conté que estuve muy enamorada. Él es muy respetuoso".