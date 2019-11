Crisis entre China y Vicuña:"Está acostumbrado a vivir con alguien como Pampita"

Se dijo que había sido por un mensaje que el actor le había mandado a Pampita, pero parece que la crisis entre la China y Benjamín Vicuña responde a motivos más terrenales. Según contó Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana, al actor chileno no le gusta nada la "poca atención" que le presta su pareja a las tareas del hogar.



"Fue una crisis de convivencia. Él le reprochaba en las grabaciones de ATAV el tema de no ocuparse. Él es muy maniático y viene acostumbrado de vivir con una chica como Pampita, que tiene todo perfecto y limpio. La China es más hippona", explicó la panelista.



"Y los reproches, que cuentan desde el entorno que trabaja con ellos, eran 'Eugenia, está vacía la heladera, las chicas no tienen yogurt, está todo un desastre'. Los reclamos de él eran por la poca atención de ella a los quehaceres domésticos", agregó Yanina.



"En el fondo estos son machistas, agarran a la chica hippona con cabeza libre, que cuenta que anda sin bombacha por la casa, pero después quieren la cama hecha, la heladera llena y la milanesa lista", finalizó.