La hija de Andrea del Boca evalúa denunciar a su padre por abuso sexual

Hace apenas una semana Andrea del Boca y su ex, Ricardo Biasotti, habían vuelto a ver las caras en la Justicia en una audiencia de conciliación por la demanda por daños y perjuicios que él le inició a ella en 2006.



Tras un cuarto intermedio, la actriz y el padre de su hija volvieron a encontrarse, pero esta vez todo terminó en escándalo.

"Biasotti exigió que se le dé una seguridad legal de que su hija Anna Chiara no lo va a denunciar por abuso sexual en el futuro. Quiere cubrirse en base a las declaraciones que hizo su hija sobre su infancia, como tener que dormir desnuda entre su padre y una pareja que tenía en ese momento", expresó Rodrigo Lussich en el ciclo Confrontados.



"Los gritos fueron entre Biasotti y el abogado de Andrea. Juan Pablo Fioribello le dijo, delante de la jueza: 'para mandarme a apretar a mí tenés que tener los huevos muy grandes, y no creo que sea tu caso'", agregó el conductor, quien en medio de su relato sorprendió con una revelación de último momento.





"Anna Chiara del Boca va a denunciar a su padre por abuso sexual. Lo está considerando en este momento, pero ante la gravedad del caso y teniendo en cuenta que el padre no concilia con su madre un juicio por daños y perjuicios, bajo condición de que ella no lo denuncie por abuso sexual, traería como resultado que le inicie una demanda", anunció el periodista.



"En este momento, en un ataque de llanto, está en su casa, viendo Confrontados, y tras saber los términos en que sucedió esta demanda, Anna Chiara del Boca está tomando la decisión, veremos si se confirma, si lo hace legalmente, de demandar a su padre por abuso siendo una niña", agregó.



"La denuncia penal, según los términos legales, o por lo menos lo que me hacen saber, le cabe ciento por ciento a Biasotti. O sea, entra en esa carátula, se especifica en ese delito agravado por la condición de padre e hija", amplió.



"Lo que sintieron Andrea del Boca y su abogado es que lo que pasó hoy se trató de un chantaje liso y llano, poniendo a su hija en el medio, una vez más Ricardo Biasotti, y muy lejos de lo que pareció, hace una semana, la intención de acercarse a él", concluyó.



Vale recordar que Fioribello, abogado de la actriz, había declarado que en la reunión que mantuvieron Biasotti "nos pidió que convenciéramos a Anna Chiara que no le haga una denuncia". "Yo no tengo poder sobre lo que va a hacer la hija, quien ya declaró públicamente haber sido abusada psicológica y sexualmente. Es algo aberrante", subrayó el letrado.



"No me gusta hablar de las cosas de familia. Se pidió un cuarto intermedio y se hará otra audiencia. Esta es una demanda que tiene 15 años, ya es obsoleto. Como padre siempre deseo tener una buena relación con mi hija, pero Anna es una adulta y toma sus propias decisiones. Ya no depende ni de mí ni de un juzgado. Como padre tengo la esperanza de tener una buena relación", había expresado Biasotti en diálogo con Confrontados.



"¿No te acordás cuando dormías desnudo al lado mio? ¿Cuándo dormías desnudo vos y tu novia en la misma habitación que yo? Porque vi todo, porque ni taparte sabias, ni para eso servís", había denunciado la joven en febrero pasado, a través de un conmovedor video en el que le hablaba a su padre a través de la cámara.



"Nunca te privaste de llamarla puta a mamá. Cuando me dejabas encerrada en un auto, sabiendo muy bien que no tenía la fuerza para sacarme el cinturón de seguridad. Cuando nos empujaste frente al vidrio de la puerta de casa ¿En serio no te acordás? Porque yo sí. Seguro no sabías que yo veía las bolsas llenas de guita en la mesa de tu departamento, ahora sí lo sabes", agregaba la hija de la artista en aquella oportunidad.

