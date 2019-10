El ritual de Claudio Caniggia y Sofía Bonelli

Claudio Caniggia y la bella modelo Sofía Bonelli se preparan para dar un nuevo paso como pareja. Afianzados y atravesando por su mejor momento como novios, las ganas de seguir avanzando hacen que las intensiones de ponerle un marco legal a la cuestión está latente. "Lo que festejamos es un compromiso, una ceremonia simbólica", confirmó Sofía.Los preparativos para el evento que se realizará a fin de año en Tulum, México ya están en marcha. La morocha contó que será algo íntimo y sin demasiado despliegue y si tirarán la casa por la ventana cuando Caniggia finalice con los trámites de divorcio. Ante esto, le consultaron si estaba en los planes casarse y ella respondió sin titubeos: "Claro que si, vamos por todo". ¿Buscarán ser padres también?"Le dije que sí, pero le aclaré que si ese día nos levantamos sin ganas, no hacemos nada. Porque yo soy como él, nosotros no hacemos nada por obligación. A partir de ahí, se fue incentivando solo: eligió su look, de playa y con sombrero, tiene reservadas las alianzas en una tienda de allá. Porque la ceremonia es con intercambio de alianzas", aseguró."Estuvo preparándose: fue al dermatólogo, al peluquero. Cuando estuve en Tulum, todavía no conocía a Claudio, me enamoré de un vestido blanco, pero no lo compré. Pero ya averigüé y, como seguía en venta, lo reservé: ¡va a ser el que voy a usar en nuestro compromiso! Es una ceremonia maya, un ritual sagrado con música, voy a llevar una corona de flores, vamos a estar descalzos, no podemos llevar celulares", contó."Hacíamos todo a escondidas. No salíamos. Ellos se separaron, decidieron que cada uno podía rehacer su vida, hace dos años y medio. No hicieron pública su separación por sus hijos. Pero los chicos saben todo porque hace muchísimo que no hacen vida de familia: Claudio pasó la última Navidad sólo con su hijo mayor, Axel. Los chicos sabían que el papá estaba solo, que salía", dijo Sofía en Hola."Una noche estaba con mi prima, esperábamos el ascensor, cuando apareció Mariana. Nos miró y dijo: 'Está lleno de trolas acá'. Y siguió de largo. Imaginate que en esa época yo ni siquiera lo conocía a Claudio. 'Se habrá confundido', pensé. Pero evidentemente estaba perseguida", agregó en la misma publicación.