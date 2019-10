Consideran improcedente un pedido de Juan Darthés a la Justicia de Nicaragua

La abogada nicaragüense de Thelma Fardín, Eilyn Cruz, confirmó que el pedido que realizó el abogado de Juan Darthés a la justicia para que se investigue la vida de la actriz que denunció haber sido violada por él en 2009, cuando ella tenía 16 años de edad, "es improcedente".





El actor, acusado en Managua por violación agravada contra Thelma Fardín solicitó -a través de un escrito presentado por su abogado en Nicaragua, Cesar Guevara- que no se gire una orden de captura en su contra y que se investigue el pasado de la actriz para que se descarten dudas de "si la denunciante sufrió abuso sexual o no". Sin embargo, la Justicia nicaragüense rechazó el pedido.



"El pedido del abogado César Guevara, que trabaja con Fernando Burlando, es improcedente porque sería una investigación fuera de derecho e improcedente para la causa. Es incompatible con todo lo que establece el código nicaraguense", explicó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad la abogada de Thelma en Nicaragua.



"Por el momento seguirá así con la acusación formal y hacia las siguientes etapas. Yo creo que se va a ir resolviendo bien, se presentó una denuncia, se hizo una investigación, ahora tenemos la acusación formal y así irán viendo el proceso. Pretendemos que enfrente todo el proceso penal con el correspondiente resultado condenatorio. En Nicaragua podría ejecutarse una pena entre 12 y 15 años de prisión, a cumplirse tanto en Nicaragua o su país de origen", explicó la letrada sobre cómo continuaría el proceso contra el actor.



En cuanto al estado de situación de la investigación aclaró que "básicamente lo que se ha manifestado anteriormente es que Juan Darthes está acusado por el delito de violación agravada y se ha solicitado una orden de captura internacional". "Una vez que él sea localizado tendría que abocarse todo lo que es el proceso de extradición o pedir que sea juzgado en Brasil", apuntó en nota con el ciclo "Por si las Moscas".



Por último al precisar plazos sostuvo que no se podría inferir sobre cuánto tardará en resolverse la causa. "No podríamos ahora precisar tiempos, pero si no se lo encuentra por Interpol se convierte en un prófugo", cerró, según publica el sitio Exitoína.