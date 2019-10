Tinelli reveló que quiere en el Bailando a la mujer de Alberto Fernández

"Me encantó ver a Alberto con Macri, dialogando. Felicito a todos. Estamos todos en el mismo barco. Ojalá que tengamos una Argentina mucho mejor", precisó Tinelli en su programa ShowMatch, que se emite por El Trece.



Asimismo, el también empresario le mandó un saludo a Fernández y pidió que "se termine la bicicleta financiera, que haya trabajo para todos y que Alberto esté bien iluminado para que se pueda salir adelante".



Además, destacó los discursos de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y de Macri tras conocerse sus respectivas derrotas electorales el domingo por la noche, al tiempo que señaló: "El tonito de voz de Axel Kiciloff (mandatario electo en la Provincia) asustaba".



"Bajá un tonito, Axel", sugirió Tinelli al ex ministro de Economía, además de felicitar por su elección al reelecto jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



de que los participantes del Balilando 2019 salieran a la pista, Tinelli se refirió a la jornada electoral y remarcó: "Amo votar en la Argentina. Votamos masivamente. Esto nos muestra que podemos solucionar nuestros problemas de un modo maduro. Es enorme el poder de la democracia. Estoy con mucha esperanza. Espero que este mensaje de las urnas les llegue a los políticos".



También dijo estar "orgulloso" de haber acompañado a votar a su hija Juana (cumple 17 años el 21 de noviembre) por primera vez y sostuvo: "Me gustó que todos los fiscales de mesa la aplaudieran y me gustó poder mostrarle a mi hijo ´Lolo´ (Lorenzo, de 5 años) cómo es una elección".



Por último, Tinelli reveló su deseo de convocar para el Bailando del año que viene a Fabiola Yañez, pareja de Fernández.