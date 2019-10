Juan Darthes: "Las cosas se van acomodando"

Juan Darthés lleva diez meses de exilio en Brasil después de la denuncia por violación que presentó Thelma Fardin en Nicaragua. El acto decidió radicarse en el país vecino junto a su mujer y sus hijos para resguardarse de la exposición mediática y protegerse ante un eventual avance de la Justicia en su contra.Este lunes, el ex Patito feo festejó su cumpleaños número 55. En las últimas horas, se conoció un audio que le envió a una amigo, que aprovechó la fecha para saludarlo."Qué lindo, Rubén. Qué lindo escucharte y saber que estuviste acá y que saliste tan bien parado. Ojalá tengamos la misma suerte, que pronto esté allá", dice Darthés en la grabación.Con mucho optimismo, el actor se pronuncia confiado sobre su futuro. "Como decís vos, las cosas se van acomodando. El tiempo hace eso. Me hace muy bien escuchar estos mensajes, me dan mucha polenta, mucha fuerza", finaliza el mensaje, que compartieron al aire en Pamela a la tarde.

Hace una semana, la fiscalía de Nicaragua acusó formalmente a Darthés tras la denuncia por violación que realizó Thelma Fardin y pidió su detención. De todos modos, el juez aún no tomó una determinación al respecto.