Luciano Castro, mimoso con Sabrina Rojas tras filtración de fotos íntimas

El viernes muy temprano a la mañana Luciano Castro (44) y Sabrina Rojas (39) tomaron un avión a Brasil, sin sus hijos Esperanza (6) y Fausto (4), para una escapada romántica después de los días de tensión que vivieron por la difusión de las fotos privadas del actor. La actriz les mostró a sus seguidores fotos en los que aparecen juntos y muy acaramelados.Sabrina se fotografió con Luciano a los besos, ambos en traje de baño haciendo gala de sus trabajados cuerpos y muy divertidos. "Me encantaría volver a verte reír, cómo me gusta verte reír", puso ella en un video que los tiene bailando en el mar la canción de No te va Gustar.

